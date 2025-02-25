В Минздраве РФ оценили дефицит врачей более чем в 23 тыс. человек

Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В России дефицит врачей сейчас составляет почти 23,3 тыс.; по среднему медицинском персоналу - 63,5 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе - 29 407 человек. Сегодня мы оцениваем эту цифру в 23 297 врачей", - сказал Мурашко во вторник на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

По словам министра, по среднему медицинскому персоналу дефицит составляет 63 550 человек.



