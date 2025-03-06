Генпрокуратура подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта"

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании Universal Beverage Company (США), активы которой в России - холдинг "Главпродукт" - в октябре 2024 года по указу президента были переданы во временное управление Росимуществу.

Как сообщается в картотеке суда, в числе ответчиков также указаны владелец Леонид Смирнов (владелец Universal Beverage Company) и Universal Company 2000 Inc., в числе третьих лиц - Росимущество, АО "ВТБ Регистратор", ООО "Промсельхозинвест" (основное юридическое лицо холдинга), "Главпродукт-инвест" и ряд других компаний.

Иск пока не принят к производству.

Помимо "Промсельхозинвеста", перечень переданных активов во временное управление Росимущества состоит из 8 входящих в холдинг юрлиц: ООО "Объединенные консервные заводы", ООО "Объединенная индустриальная компания", ООО "Главпродукт-патент", ООО "Главпродукт", ООО "Балтийский консервный завод", АО "Орелпродукт", АО "Главпродукт", АО "Верховский молочно-консервный завод".

В феврале Universal Beverage Company оспорила в Арбитражном суде Москвы передачу ООО Промсельхозинвест" Росимуществу и подала заявление об обеспечительных мерах. Заявление суд отклонил, рассмотрение иска назначено на 11 марта.

Кроме того, Universal Beverage Company подала еще три иска в Арбитражный суд Москвы. В качестве ответчика в них указаны АО "ВТБ Регистратор", третьих лиц - Росимущество, ряд компаний холдинга, в частности, ЗАО "Верховский молочно-консервный завод", ООО "Промсельхозинест", "Орелпродукт". Других подробностей пока нет. Иски планируется рассмотреть в марте и апреле.

По данным РБК, в декабре 2024 года Universal Beverage Company обратилась с письмом на имя руководителя администрации президента Антона Вайно, в котором заявила о незаконности смены владельцев у ее предприятий, отмечая, что "временное управление, согласно указу президента (№ 302 от 25 апреля 2023 года), не предполагает смены собственника". Письмо за подписью президента Universal Beverage Company и акционера группы "Главпродукт" Леонида Смирнова было направлено 6 декабря.

Согласно этому документу, у компаний группы "Главпродукт" начали меняться собственники. В настоящий момент в реестрах акционеров в качестве владельца акций АО "Верховский молочно-консервный завод", АО "Главпродукт" и АО "Орелпродукт" указано Росимущество. Это подтверждается и выписками из реестра акционеров, с которыми ознакомился РБК. Перевод акций в реестрах акционеров "напрямую свидетельствует о нарушении указа президента", писала Universal Beverage Company.

По данным ЕГРЮЛ на 6 марта, собственником "Главпродукта" и Верховского молочно-консервного завода значится "Промсельхозинвест". Эта же компания указана управляющей в отношении "Орелпродукта". Собственником "Промсельхозинвеста" значится Universal Beverage Company.