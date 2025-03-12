Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к отстраненному владельцу "Главпродукта" 18 апреля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 18 апреля рассмотрение иска Генпрокуратуры к компании Universal Beverage Company, активы которой в России (холдинг "Главпродукт") в октябре 2024 года по указу президента России были переданы во временное управление Росимуществу.

Как сообщается в картотеке суда, в числе ответчиков также указаны владелец Universal Beverage Company Леонид Смирнов и Universal Company 2000 Inc., в числе третьих лиц - Росимущество, АО "ВТБ Регистратор", ООО "Промсельхозинвест" (основное юридическое лицо холдинга), "Главпродукт-инвест" и ряд других компаний.

Как писали "Ведомости", надзорное ведомство требует изъять в доход государства ключевые компании "Главпродукта" и обвиняет Смирнова в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме "дробления".

Наряду с иском было подано ходатайство Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер в отношении Смирнова и организаций, которые входят в "Главпродукт" (32 организации). Оно частично удовлетворено. В частности, наложен арест на все движимое имущество (в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках за исключением 80% ежемесячной заработной платы), недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, принадлежащих Смирнову, на все движимое имущество компаний, входящих в "Главпродукт".

Как сообщается в материалах суда, необходимость принятия обеспечительных мер Генпрокуратура обосновывала тем, что Смирнов и подконтрольные ему иностранные компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage выводят за границу финансовые активы "Главпродукта", блокируют работу временной администрации, что нарушает права Российской Федерации.

Помимо "Промсельхозинвеста" перечень переданных во временное управление Росимущества активов состоит из 8 входящих в холдинг юрлиц: ООО "Объединенные консервные заводы", ООО "Объединенная индустриальная компания", ООО "Главпродукт-патент", ООО "Главпродукт", ООО "Балтийский консервный завод", АО "Орелпродукт", АО "Главпродукт", АО "Верховский молочно-консервный завод".

В феврале Universal Beverage Company оспорила в Арбитражном суде Москвы передачу ООО "Промсельхозинвест" Росимуществу и подала заявление об обеспечительных мерах. Заявление суд отклонил.

Кроме того, Universal Beverage Company подала еще три иска в Арбитражный суд Москвы. В качестве ответчика в них указаны АО "ВТБ Регистратор", третьих лиц - Росимущество, ряд компаний холдинга, в частности ЗАО "Верховский молочно-консервный завод", ООО "Промсельхозинвест", "Орелпродукт". Других подробностей пока нет.

По данным РБК, в декабре 2024 года Universal Beverage Company обратилась с письмом на имя руководителя администрации президента Антона Вайно, в котором заявила о незаконности смены владельцев у ее предприятий, отмечая, что "временное управление, согласно указу президента (N302 от 25 апреля 2023 года), не предполагает смены собственника". Письмо за подписью Смирнова было направлено 6 декабря.

Согласно этому документу, у компаний группы "Главпродукт" начали меняться собственники. В настоящий момент в реестрах акционеров в качестве владельца акций АО "Верховский молочно-консервный завод", АО "Главпродукт" и АО "Орелпродукт" указано Росимущество. Это подтверждается и выписками из реестра акционеров, с которыми ознакомился РБК. Перевод акций в реестрах акционеров "напрямую свидетельствует о нарушении указа президента", писала Universal Beverage Company.

По данным ЕГРЮЛ на 12 марта, собственниками "Главпродукта" и Верховского молочно-консервного завода значится "Промсельхозинвест". Эта же компания значится управляющей в отношении "Орелпродукта". Собственником "Промсельхозинвеста" указана Universal Beverage Company.