Суд признал общим обязательством супругов Блиновских долг Сбербанку в 7,6 млн руб.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 26 февраля признал требование Сбербанка, вытекающее из кредитного договора и договора поручительства, заключенных 25 мая 2023 года, "общим обязательством супругов Блиновских".

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте 7 марта, суд признал обоснованным и включил в реестр кредиторов блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской 7,6 млн рублей основного долга и 30,6 тыс. рублей неустойки.

Требование Сбербанка России о включении в реестр кредиторов Блиновской 7,6 млн рублей поступило в суд в конце декабря 2024 года.

Между тем суд 22 января 2025 года признал обоснованным требование ВТБ к Блиновской почти на 270 млн рублей, а 17 февраля удовлетворил заявление ФНС о включении в ее реестр кредиторов задолженности в размере 1,2 млрд рублей.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Суд 13 ноября его удовлетворил, признал ее банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества. Девятый арбитражный апелляционный суд 4 февраля 2025 года поддержал решение суда первой инстанции.

Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года назначил Елене Блиновской пять лет колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов.

Муж Блиновской Алексей Блиновский ранее проходил по уголовному делу в качестве обвиняемого. Как заявляла защита, производство по делу в его отношении было приостановлено в связи с тем, что он проходит службу по контракту.

Как сообщалось ранее, ФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением налогового органа, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суды трех инстанций отказали в его удовлетворении.

Верховный суд РФ в конце января 2025 года отказал ей в пересмотре дела.