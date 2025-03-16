Группировка "Запад" уничтожила 28 пунктов управления дронами ВСУ и четыре станции Starlink

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили 28 украинских пунктов управления БПЛА, а также четыре станции спутниковой связи Starlink, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink, три полевых склада боеприпасов", - сказал Бигма в воскресенье.

Представитель группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил, что военные уничтожили два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.

"В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказал Гордеев.