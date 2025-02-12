Песков заявил о невозможности обмена территориями между Россией и Украиной

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это невозможно", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсуждать обмен контролируемой ВСУ территории в Курской области на другие территории, наименование которых он не уточнил.

"Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории", - подчеркнул он.

"Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", - добавил Песков.