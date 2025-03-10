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Что произошло за день: понедельник, 10 марта

Высылка двоих британских дипломатов, иск мэрии Анапы к владельцам танкеров в связи с разливом мазута, домашний арест для блогера Митрошиной, сокращение программ USAID

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин поручил правительству обеспечить отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, участвовавших в СВО.

- Двоих британских дипломатов высылают из РФ. Это второй секретарь посольства Великобритании Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер. По данным ФСБ, при получении разрешения на въезд они указали ложные данные.

- Отчет председателя правительства за 2024 год состоится в Госдуме 26 марта. Заседание пройдет в открытом формате с подключением регионов.

- Точных сроков полного освобождения Курской области от украинских формирований нет, военные делают все возможное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Четыре человека погибли в результате обстрела рынка в Великих Копанях в Херсонской области.

- Мэрия Анапы подала иск на 211 млн рублей к владельцам танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

- Суд отправил под домашний арест блогера Александру Митрошину, обвиняемую по делу об отмывании денежных средств.

- США приняли решение сократить 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) из-за избыточных расходов.

- Футболисты сборной России сыграют в товарищеском матче с Гренадой 19 марта на стадионе "Динамо" в Москве.

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