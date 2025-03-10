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Губернатор Кубани попросил Госдуму поддержать санаторно-курортную отрасль

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил депутатов Госдумы оддержать на федеральном уровне санаторно-курортную отрасль региона, в том числе детские лагеря и здравницы.

"Сегодня обсудили с парламентариями (депутатами Госдумы восьмого созыва от Краснодарского края - ИФ), какие законодательные инициативы помогут и дальше развивать наш край. Один из приоритетных вопросов - завершить ликвидацию ЧС на Черноморском побережье. Вместе с тем важно поддержать санаторно-курортную отрасль. Предложил депутатам активно подключиться к вопросу принятия мер поддержки на федеральном уровне предприятиям отрасли, детским здравницам и лагерям", - написал он в Telegram.

Ранее власти Краснодарского края ввели новую меру поддержки для предприятий санаторно-курортной отрасли, которые находятся в зоне ЧС - в Анапе и Темрюкском районе. С февраля предприниматели смогут оформить специальный микрозаем - до 5 млн рублей, сроком до трех лет и ставкой 2% годовых. Его можно будет направить на зарплаты работникам, оплату арендных и коммунальных платежей, строительство бассейнов и благоустройство территорий.

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Хроника 15 декабря 2024 года – 10 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Вениамин Кондратьев Госдума Темрюкский район Керченский пролив Краснодарский край
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