Группировка по уборке пляжей от мазута на Кубани будет увеличена

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Группировку, задействованную для уборки побережья Краснодарского края от мазута, планируют усилить в связи с увеличением выбросов нефтепродуктов из-за потепления, сообщает пресс-служба федерального правительства.

"Мы также обсудили (на еженедельном заседании правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе - ИФ) погодные условия в Краснодарском крае. Теплеет, мазут начинает вести себя иначе. Мы этого ожидали и готовились - планируем увеличение группировки, задействованной для уборки пляжных территорий", - сообщил через пресс-службу вице-премьер Виталий Савельев.

Ранее в Минтрансе сообщали, что завершена разделка кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.