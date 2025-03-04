На ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 105 млн руб.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе.

"Средства будут направлены Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. За счёт федерального финансирования будет приобретено не менее 12 тыс. м боновых заграждений и не менее 30 т биосорбента", - сообщила пресс-служба кабинета министров во вторник.

В настоящее время в Керченском проливе завершается разделка кормовой части танкера "Волгонефть-239" и вывоз металла на утилизацию. Помимо этого, продолжается сбор мазута со дна Черного моря и очистка пляжей.

Ранее правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд рублей на работы по утилизации и обезвреживанию загрязненного песка, а также на восстановление пляжных территорий.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.