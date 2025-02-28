Поиск

Савельев назвал благоприятными прогнозы на пляжный сезон в Крыму и Сочи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Прогнозы по открытию пляжных сезонов-2025 в Крыму и Сочи - благоприятные, сообщил вице-премьер Виталий Савельев после еженедельного заседания правительственной комиссии, координирующей работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

"Сегодня у нас благоприятные прогнозы по открытию пляжных сезонов в Крыму, а также в Сочи и Сочинском районе. Мы также надеемся, что сможем подготовить пляжи в Анапе и Темрюкском районе. У нас в Анапе 141 пляж, в Темрюкском районе - 9 пляжей. Сегодня они находятся в зоне постоянного контроля. Мы постоянно заслушиваем доклады как проверяющих (органов - ИФ), так и субъектов РФ по проведенной работе по утилизации мазута и реновации пляжных территорий", - сказал Савельев.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора изучают экологическую обстановку в зоне ЧС. По данным пресс-службы правительства, с начала работы проведено 3 тысячи исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, более 10,5 тысяч исследований атмосферного воздуха. Отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха не выявлено. Ведется контроль состояния биоресурсов. По результатам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены.

Минэкономразвития для поддержки туристического бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца третьего квартала с последующей рассрочкой в течение 9 месяцев. Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает решением федераьлного правительства перенести сроки уплаты имущественных налогов с I-III кварталов 2025 года с последующей рассрочкой погашения равными долями в течение 9 месяцев 2026 года.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.

Хроника 15 декабря 2024 года – 28 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Виталий Савельев Минэкономразвития Крым Роспотребнадзор Росприроднадзор Сочи Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

"Ингосстрах" продал АО "Ингосстрах Банк" автодилеру "Авторитэйл"

РСПП рассчитывает до съезда согласовать с правительством регулирование деприватизации

РСПП рассчитывает, что ЦБ не повысит ставку на ближайших заседаниях

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Минфин пока не готов рассматривать идею ежегодной индексации порогов НДФЛ

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Минэкономразвития предложило меры поддержки турбизнеса в пострадавших от мазута районах

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Дело по иску Генпрокуратуры РФ к "Домодедово" рассмотрят в закрытом режиме

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Директор по закупкам и два сотрудника "Макфы" задержаны по делу о взятке

Минпромторг подал иск к кипрской Dolen, связанной с "Иркутсккабелем" и "Кирскабелем"

ФСБ заявила о предотвращенном теракте против митрополита Тихона (Шевкунова)

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе349 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5920 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2192 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });