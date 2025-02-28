Савельев назвал благоприятными прогнозы на пляжный сезон в Крыму и Сочи

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Прогнозы по открытию пляжных сезонов-2025 в Крыму и Сочи - благоприятные, сообщил вице-премьер Виталий Савельев после еженедельного заседания правительственной комиссии, координирующей работы по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

"Сегодня у нас благоприятные прогнозы по открытию пляжных сезонов в Крыму, а также в Сочи и Сочинском районе. Мы также надеемся, что сможем подготовить пляжи в Анапе и Темрюкском районе. У нас в Анапе 141 пляж, в Темрюкском районе - 9 пляжей. Сегодня они находятся в зоне постоянного контроля. Мы постоянно заслушиваем доклады как проверяющих (органов - ИФ), так и субъектов РФ по проведенной работе по утилизации мазута и реновации пляжных территорий", - сказал Савельев.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора изучают экологическую обстановку в зоне ЧС. По данным пресс-службы правительства, с начала работы проведено 3 тысячи исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, более 10,5 тысяч исследований атмосферного воздуха. Отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха не выявлено. Ведется контроль состояния биоресурсов. По результатам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены.

Минэкономразвития для поддержки туристического бизнеса Анапы и Темрюкского района Краснодарского края предлагает перенести сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца третьего квартала с последующей рассрочкой в течение 9 месяцев. Также министерство совместно с администрацией Краснодарского края предлагает решением федераьлного правительства перенести сроки уплаты имущественных налогов с I-III кварталов 2025 года с последующей рассрочкой погашения равными долями в течение 9 месяцев 2026 года.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.