Отсутствие проектов ставит под сомнение перспективы ВИЭ-структуры Enel в России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Структура итальянского энергохолдинга Enel ООО "Энел Грин Пауэр Рус" в 2024 году продолжала работу на территории России, однако ее деятельность свелась к удержанию устойчивого финансового положения, говорится в отчете российской компании.

Выручка "Энел Грин Пауэр Рус" в 2023-2024 годах отсутствовала.

На счетах компании на конец 2024 года хранилось 622,87 млн рублей. В результате компания получила 96,86 млн рублей процентов за счет размещения денежных средств на депозитах. Чистая прибыль за счет этого в 2024 году составила 58,84 млн рублей против 207,33 млн рублей в 2023 году.

В 2021 году выручка "Энел Грин Пауэр Рус" достигала 710,68 млн рублей, в 2022 году - упала до 88,1 млн рублей. В IV квартале 2022 года были прекращены прекращены работы по договору на управление проектом строительства ВЭС (расторгнут в феврале 2023 года), говорится в отчете.

Тогда же, осенью 2022 года, Enel закрыла сделку по продаже 56,43% в ПАО "Энел Россия" (теперь "ЭЛ5-Энерго", основной акционер - ПАО "ЛУКОЙЛ").

Отсутствие текущих доходных проектов, приостановление проектов ветрогенерации и невозможность в нынешней ситуации финансирования со стороны материнской компании могут вызвать сомнения в способности "Энел Грин Пауэр Рус" продолжать непрерывную деятельность, пишет компания в отчете.

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, собственники не планируют ликвидацию компании. Сейчас прорабатывается вопрос по пересмотру основной деятельности или ее продолжение. На данный момент "Энел Грин Пауэр Рус" способна погашать свои обязательства за счет доходов от размещения денежных средств на депозитах, отмечается в отчете.

Enel Green Power является глобальным подразделением группы Enel и специализируется на развитии возобновляемой энергетики. Ее российская структура ООО "Энел Грин Пауэр Рус" появилась в 2017 году и должна была заниматься полным циклом развития проектов ветро- и солнечной генерации: от исследования возможных площадок, подготовки предпроектной документации до разработки технико-экономического обоснования.

Итальянская Enel продолжает на 100% контролировать ООО "Энел Грин Пауэр Рус", говорится в отчете. На конец 2024 года у "Энел Грин Пауэр Рус" были две дочерние структуры - ООО "Беломечетская ВЭС" и ООО "Родниковская ВЭС". Ранее в ее состав входили также ООО "Копорье ВЭС" и ООО "Тульская ВЭС", но они были ликвидированы еще в 2023 году.

Из всех четырех проектов подробная информация есть только про Родниковскую ВЭС. Этот проект "Энел Россия" мощностью 71 МВт был отобран в рамках конкурсного отбора ДПМ ВИЭ в 2019 году. Его ввод в эксплуатацию планировался в 2024 году. В 2022 году компания сообщила об отказе от его реализации.