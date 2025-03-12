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Глава Генштаба заявил, что Украина пыталась использовать Курскую область как разменную монету

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области для использования в качестве разменной монеты в переговорах с РФ.

Герасимов заявил, что Киев "ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией".

"Украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска с Донбасса", - сказал начальник Генштаба РФ в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из пунктов управления курской группировкой войск.

Он отметил, что "данный замысел противника провалился".

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов ВС РФ Генштаб Курская область
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