Глава Генштаба заявил, что Украина пыталась использовать Курскую область как разменную монету

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области для использования в качестве разменной монеты в переговорах с РФ.

Герасимов заявил, что Киев "ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией".

"Украинское руководство пыталось использовать вылазку на территорию Курской области, чтобы остановить продвижение наших группировок войск и оттянуть наши войска с Донбасса", - сказал начальник Генштаба РФ в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из пунктов управления курской группировкой войск.

Он отметил, что "данный замысел противника провалился".