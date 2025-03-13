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Путину доложили о переходе к завершающей стадии операции по освобождению Курской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Курская область
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