Песков объяснил военную форму Путина на совещании с Герасимовым в Курской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин появился в пункте управления курской группировкой в военной форме, чтобы подтвердить решимость как можно скорее завершить освобождение региона, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Это, скорее, сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

12 марта Путин провел в Курской области совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.