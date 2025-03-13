Трамп хотел бы встретиться с Путиным

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к контактам, в том числе - очным, с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ.

"Я бы хотел встретиться и поговорить с ним", - заявил он журналистам в Белом доме.

В этот же день на пресс-конференции в Москве Путин заявил, что допускает возможность телефонного разговора с президентом США Трампом, чтобы обсудить детали соглашения по урегулированию на Украине.

13 марта такая телефонная беседа не планируется, сказал помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, президент России вечером этого дня примет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа для обсуждения как Украины, так и двусторонних отношений России и США.