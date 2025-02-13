Путин будет рад принять Трампа в Москве 9 мая, если будет принято такое решение

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать лидеров зарубежных стран 9 мая в Москве, в том числе и президента США Дональда Трампа, если будет принято соответствующее решение, заявил "Первому каналу" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, можно ли ожидать приезда Трампа в Москву на празднования Дня Победы 9 мая.

"Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. Этот день особо важен в нынешних условиях, в условиях того конфликтного потенциала и тех вызовов, которые сейчас переживает весь мир и европейский континент. И значение этого дня - это день, который символизирует победу над фашизмом. И эта тема, к сожалению, актуальна сейчас как никогда. И поэтому, если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве", - сказал Песков.

На вопрос, идет ли речь и о Трампе, он ответил: "Ну, разумеется".