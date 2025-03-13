Уиткофф направится в Кремль по завершении переговоров Путина и Лукашенко

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом планируется, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Он будет встречаться со своими партнерами из Москвы, в том числе, очевидно, будет и встреча с президентом", - сказал он.

На вопрос о начале встречи президента с Уиткоффом, Ушаков ответил, что, когда президент даст сигнал о завершении переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, тогда Уиткофф направится в Кремль.

Он напомнил, что обсуждение перемирия является лишь одним из аспектов предстоящих переговоров, стороны обсуждают будущее российско-американских отношений.

"Пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение, возможно, нового стратегического курса между США и Россией. Но прежде, чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет", - сказал Ушаков.