Поиск

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины

В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины
Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что считают Минск лучшим местом для трехсторонних переговоров лидеров РФ, США и Украины в связи с соответствующей инициативой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск - это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о предложении белорусского лидера.

Ранее Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу выразил мнение, что переговоры по мирному разрешению конфликта на Украине могут пройти в Минске, пригласил в столицу Белоруссии президентов Украины, РФ и США Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", - заявил белорусский президент.


Дмитрий Песков Белоруссия Александр Лукашенко Минск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области

Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

Режим ЧС введен в Белореченске на Кубани после взрыва газа в жилом доме

При взрыве в краснодарском Белореченске эвакуированы 54 человека

В столице Дагестана блокированы боевики, планировавшие нападение на силовиков

В Махачкале неизвестные оказали сопротивление правоохранительным органам

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 5 марта снизилась почти на 21%

Путин утвердил Александра Дронова на посту врио губернатора Новгородской области

Горняков шахты "Воркутинская" эвакуировали с аварийного участка

Что произошло за день: вторник, 4 марта

Апелляция утвердила штраф Google в размере более 8 млрд рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5950 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });