В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров лидеров РФ, США и Украины

Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что считают Минск лучшим местом для трехсторонних переговоров лидеров РФ, США и Украины в связи с соответствующей инициативой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Этот вопрос не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск - это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому это лучшее место для переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о предложении белорусского лидера.

Ранее Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу выразил мнение, что переговоры по мирному разрешению конфликта на Украине могут пройти в Минске, пригласил в столицу Белоруссии президентов Украины, РФ и США Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", - заявил белорусский президент.



