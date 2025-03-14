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Иноагентом признаны Алла Боссарт и Герман Обухов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами журналиста Андрея Аксенова, писательницу Аллу Боссарт и общественного деятеля Германа Обухова.

Диссидент, отсидевший при СССР за антисоветскую агитацию, ныне живущий в США Герман Обухов, по данным Минюста, участвовал в распространении контента иноагентов. Также ему вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей, а также фейков, направленных на формирование негативного образа российской армии. "Выступал против специальной военной операции на Украине. Является руководителем иностранного фонда, проживает за пределами Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

Боссарт и Аксенову также вменили распространение контента иноагентов, а также фейков о решениях и политике российских властей и выступления против СВО.

Боссарт, кроме того, распространяла "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа" Вооруженных сил России.

Минюст США Андрей Аксенов Герман Обухов Алла Боссарт
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