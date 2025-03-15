На труднодоступных пляжах Севастополя нашли застарелые пятна мазута

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе специалисты провели мониторинг 27 пляжей - примерно десять километров, новых мест выбросов нефтепродуктов не обнаружено, однако на труднодоступных пляжах фиксируют застарелые пятна мазута, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в субботу.

"На этой неделе департамент общественной безопасности совместно с лесниками и Роспотребнадзором проводят обследование всей береговой линии от Андреевки до ЮБК. 27 пляжей города общей протяженностью порядка десяти километров осмотрены. Новых массовых выбросов не обнаружено. Но на дальних и труднодоступных пляжах, как я сам лично убедился сегодня, пятна мазута еще местами есть, особенно в тех местах, куда не доходит вода, или на больших камнях есть застарелые пятна", - написал Развожаев.

Он уточнил, что остатки выбросов убирают профильные ведомства, кроме того, будут организованы городские субботники с привлечением волонтеров.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введена ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.