На Кубани со дна Черного моря подняли не менее 140 тонн грунта с мазутом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае водолазы МЧС с начала проведения работ собрали со дна Черного моря свыше 2,8 тысячи мешков с нефтесодержащими отходами, сообщает пресс-служба МЧС.

Они совершили 1,7 тысячи спусков на пляжах Анапы и Темрюкского района, обследовали почти 3 тысячи квадратных метров дна.

"В результате собрано более 2,8 тысячи мешков с нефтесодержащими отходами (140 тонн)", - говорится в сообщении.

Для отмыва мазута применяются компрессорные станции. Для подъема и погрузки мешков с нефтесодержащими отходами привлечена самоходная баржа.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.