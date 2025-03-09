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Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Краснодарского края

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Новые выбросы мазута зафиксированы на нескольких участках побережья Краснодарского края в воскресенье, сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

В частности, выбросы мелкой фракции нефтепродуктов обнаружены на берегу между селом Витязево и станицей Благовещенской. Мазут зафиксирован и в Анапе - на Центральном пляже и недалеко от него, отметили в оперштабе.

Уточняется, что новые фрагменты нефтепродуктов убирают в первую очередь.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 09 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Волгонефть 212 Волгонефть 239 Анапа Витязево Благовещенская
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