Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Краснодарского края
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Новые выбросы мазута зафиксированы на нескольких участках побережья Краснодарского края в воскресенье, сообщил региональный оперштаб в своем телеграм-канале.
В частности, выбросы мелкой фракции нефтепродуктов обнаружены на берегу между селом Витязево и станицей Благовещенской. Мазут зафиксирован и в Анапе - на Центральном пляже и недалеко от него, отметили в оперштабе.
Уточняется, что новые фрагменты нефтепродуктов убирают в первую очередь.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.