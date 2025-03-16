Что произошло за день: воскресенье, 16 марта

Эвакуация из Суджанского района Курской области, заявления в связи с операцией США против хуситов, законопроекты об усилении ответственности за самовыгул собак

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти на следующей неделе, сообщил спецпосланник США Стив Уиткофф. Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что конкретики по возможным контактам лидеров пока нет.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал немедленно прекратить применение силы против хуситов. Ранее США решили приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря. По данным местных СМИ и медиков, в результате авианалетов в нескольких районах Йемена погиб 31 мирный житель. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что военные продолжат наносить удары, пока хуситы не откажутся от атак против кораблей и беспилотников США.

- Сотрудники МЧС эвакуировали из Суджанского района Курской области 395 человек.

- Более 50 человек погибли в городе Кочани (Северная Македония) в результате пожара на дискотеке.

- В Госдуме подготовили два законопроекта об усилении ответственности владельцев собак. Одним из них предусмотрено повышение штрафа за самовыгул животных до 50 тысяч рублей при отсутствии последствий. Если по недосмотру владельцев кто-то пострадал, вторым законопроектом предполагается уголовная ответственность.

- СКР направил в Госдуму предложения о введении прав для самокатчиков. Также предлагается ввести подкатегорию транспортных средств "М1" для средств с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, а также включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) средства с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт.

- "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл "Ростов" и вновь стал единоличным лидером РПЛ.