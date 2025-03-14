Трамп пообещал нормализовать отношения США с Россией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он наведет порядок в отношениях Вашингтона с Москвой.

"Продажный предыдущий президент Джо Байден устроил нам настоящий "бардак" с Россией (и со всем остальным), но я собираюсь вытащить нас отсюда", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Намного больше людей погибнет, если мы не получим прекращение огня (на Украине - ИФ), и, если не выработаем и не подпишем окончательное соглашение с Россией", - отметил он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что власти США настроены оптимистично относительно урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Он сообщил, что разговаривал со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, побывавшим в Москве, и тот везет "оценки", согласно которым Трамп примет решение о дальнейших шагах.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин передал через спецпосланника Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы Трампу.