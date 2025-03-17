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Открытое горение ликвидировано на нефтекомплексе в Туапсе после атаки БПЛА

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Открытое горение на нефтекомплексе в Туапсе (Краснодарский край), возникшее в результате атаки БПЛА на минувшей неделе, ликвидировано, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале в понедельник.

"Работы продолжаются. Ситуация находится под контролем огнеборцев", - написал он.

Как сообщалось, в ночь на 14 марта БПЛА атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. 15 марта возгорание было локализовано на площади 1250 кв. метров, тушение продолжилось. В тушении были задействованы 188 человек и 55 единиц техники.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в районе нефтекомплекса.

Краснодарский край Сергей Бойко Туапсе
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