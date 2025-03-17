Пожар на нефтекомплексе в Туапсе после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о полной ликвидации возгорания на нефтекомплексе в Туапсе после атаки БПЛА на минувшей неделе.

"Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто беспрерывно больше трех суток боролся с огнем", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, в ночь на 14 марта БПЛА атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров, в котором находилось около 20 тыс. тонн бензина.

15 марта возгорание было локализовано на площади 1,25 тыс. кв. метров, тушение продолжилось. Пожару присвоен 4 ранг опасности. В тушении были задействованы 188 человек и 55 единиц техники.

В понедельник глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о ликвидации открытого горения на нефтебазе.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю фиксировало превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе нефтекомплекса.