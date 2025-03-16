Пожар на нефтебазе в Туапсе локализован

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Локализован пожар на нефтебазе в Туапсе на площади 1250 кв. м, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона локализовали пожар на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 кв. метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на данный момент возгорание тушат 188 человек и 55 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу БПЛА атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином.