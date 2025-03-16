Роспотребназдор выявил превышение ПДК сажи в воздухе у нефтекомплекса в Туапсе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Управление Роспотребназдора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в районе нефтекомплекса в Туапсе (Краснодарский край), где после атаки БПЛА произошел пожар, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в городе Туапсе продолжается проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в пяти контрольных точках. В двух точках выявлены превышения ПДК по наличию сажи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных точках отбора превышения вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлены.

В ночь на 14 марта БПЛА атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. 15 марта возгорание было локализовано на площади 1 250 кв. метров. В настоящий момент тушение продолжается. Задействованы 188 человек и 55 единиц техники.