Нефтебаза загорелась в Туапсе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил о пожаре на нефтебазе в Туапсе.

"Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал Бойко в своем телеграм-канале в пятницу.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной возгорания стала атака БПЛА ВСУ.

"Сегодня ночью киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше 1 тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.