Суды в РФ отказывают инвесторам в принудительной конвертации DR

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские суды подтверждают правомерность действий депозитариев, которые отказали инвесторам в проведении принудительной конвертации депозитарных расписок (DR) и в переводе учета акций в российскую инфраструктуру. Среди причин в опубликованных решениях судов чаще всего указываются неверное или неполное заполнение документов, но есть и случай, когда иск отклонен из-за того, что обращению за принудительной конвертацией предшествовал перевод DR на учет в российский депозитарий.

Обращаться в суд и соответствующими исками держатели расписок на акции российских компаний стали в январе 2023 года, после завершения двух процедур – автоматической и принудительных конвертации в локальные бумаги. Эти процедуры отечественные власти запустили вскоре после резкого обвала стоимости DR отечественных компаний на американских и лондонской биржах из-за начала российской военной операции на Украине, введения в ответ санкций США, Великобритании и ЕС и последующей остановки торгов в марте 2022 года. В автоматическом режиме обмен проводился в августе-сентябре 2022 года в отношении бумаг, права на которые учитываются в российских депозитариях. Принудительная процедура длилась до 24 ноября и осуществлялась исключительно по заявлению держателя, если бумаги учтены в иностранной инфраструктуре. В этот же срок осуществлялся принудительный перевод учета бумаг в российскую юрисдикцию, если зарубежный депозитарий препятствует проведению операций с ними.

Отказать российские депозитарии были вправе в двух случаях: при наличии обоснованных сомнений в полноте и достоверности сведений в заявлении, а также если получат заявки на большее количество бумаг, чем учтено на счете. Это случалось нередко. ЦБ РФ со ссылкой на данные депозитариев сообщал, что они отклонили около 20% заявлений на принудительную конвертацию DR.

Единственный вариант оспорить отказ – обращение в суд. По этому пути уже пошли как минимум около десятка инвесторов, началось примерно два десятка дел. В картотеке арбитражных дел содержатся сведения об исках к Ситибанку, к Газпромбанку и к Райффайзенбанку. Однако первые решения по ним не в пользу держателей бумаг, несколько исков возвращены заявителям, свидетельствует картотека.

Претензии к документам

Суды подтверждают правомерность отказов, в большинстве случаев соглашаясь с тем, что у депозитариев обоснованно возникли сомнения в полноте и достоверности сведений в поступивших заявлениях из-за некорректного оформления или противоречий в них.

В случае Ramat Securities Ltd, которая требовала обязать Ситибанк конвертировать 3 тыс. расписок "ЛУКОЙЛа", суд обратил внимание сразу на несколько недостатков в поданном пакете документов на конвертацию. Среди них несовпадение дат регистрации компании, подавшей иск, в заявлении на конвертацию (27 мая 2014 года) и в свидетельстве о госрегистрации (23 ноября 1994 года), а также отсутствие "копии паспорта представителя, действующего от имени владельца депозитарных расписок". Объяснения Ramat Securities в материалах дела не приводятся.

Также суд принял во внимание отсутствие в пакете документов, которые подтверждали бы, что инвестор столкнулся с противодействием конвертации в зарубежной юрисдикции. Имелись только письменные объяснения исполнительного директора Ramat Securities, указано в материалах дела. Поэтому, по мнению суда, "истец не подтвердил невозможность получения ценных бумаг в связи с действием санкционных ограничений". Аналогичные претензии к оформлению документов были выявлены и в деле Pleasant Lake Apts Ltd, который требовал от Ситибанка конвертировать 35 тыс. депозитарных расписок "ЛУКОЙЛа".

В обоих делах суды также обратили внимание на отсутствие подписи непосредственно на заявлении в Ситибанк о принудительной конвертации расписок. В решении по иску Pleasant Lake Apts указано, что подпись стояла только на приложении к заявлению – согласии на соблюдение банком требований применимого законодательства, которое, в частности, позволяет Ситибанку раскрывать сведения о клиенте своим аффилированным лицам.

Представители компании, согласно материалам дела, в суде настаивали, что одной подписи достаточно и что ее наличие на согласии должно приравниваться к подписанию самого заявления, так как документы находились в одном файле и имели единую нумерацию. Однако Арбитражный суд Москвы с этим не согласился, отметив, что подпись на заявлении и согласии должны выражать волеизъявление на различные правовые последствия. Помимо этого суд согласился с доводом Ситибанка о том, что проставление подписи лишь в согласии на последней странице может свидетельствовать как о неосмотрительности, так и о намеренной недобросовестности лица, поскольку в случае возникновения в последующем спора относительно условий конвертации, изложенных в заявлении, инвестор может ссылаться на то, что он на них не соглашался, так как документ не был подписан.

Напрасный перевод учета

Иногда отказы связаны с тем, что к моменту проведения принудительной конвертации DR инвестор уже перевел их на учет в российский депозитарий. С такой ситуацией столкнулся Илдар Губаев.

Сначала он перевел из иностранных депозитариев в российский - ООО "Атон" - учет имевшихся у него 17 967 расписок на акции "ЛУКОЙЛа" и 311 893 – на бумаги "Газпрома". Это произошло 31 августа 2022 года, и под автоматическую конвертацию бумаги не подпали, так как к этому моменту был завершен сбор информации от депозитариев об имеющихся на учете расписках. После этого Губаев попытался принудительно конвертировать расписки, но Ситибанк (DR "ЛУКОЙЛа") и Газпромбанк ("Газпрома") ему отказали.

Арбитражный суд Москвы подтвердил правомерность этих действий. Принудительная конвертация невозможна "в связи с отсутствием законных условий для применения такой процедуры, а именно в силу учета прав на ценные бумаги на момент обращения к ответчику в российском, а не иностранном депозитарии", говорится в решении по иску к Ситибанку.

Обращался ли Губаев в "Атон" за конвертацией бумаг в стандартном порядке, в материалах дела не говорится.

В мае в интервью "Интерфаксу" первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин говорил, что Банк России совместно с Минфином обсуждает возможность повторной расконвертации ценных бумаг российских эмитентов и другие меры локализации в российскую инфраструктуру бумаг, учитываемых за рубежом. Тогда он говорил, что "возможно, не все специфические ситуации были учтены".

Сейчас в ЦБ РФ не ответили на вопросы "Интерфакса" о том, каким образом можно разрешить ситуацию с заблокированной конвертацией расписок. "Интерфакс" направил просьбы прокомментировать ситуацию нескольким представителям истцов, но ответа не получил.