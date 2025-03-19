ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ВТБ запустил биометрическое подтверждение операций в мобильном приложении "ВТБ Онлайн" для защиты от мошенников, говорится в сообщении банка.

Теперь пользователи Android могут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете.

К новой функции с конца февраля уже получили доступ более 1,9 млн клиентов. Функционалом могут пользоваться все пользователи "ВТБ Онлайн" на Android, кто сдал биометрию в Единую биометрическую систему в отделениях банков или через приложение "Госуслуги биометрия".

По биометрии клиенты уже могут подтверждать переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона. Платформа по противодействию мошенничеству сама предлагает клиенту такой способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости, например, если пользователь совершает крупный перевод.

"Биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дип-фейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему. Сейчас биометрия работает в мобильном приложении на Android. В апреле мы планируем запустить этот функционал и в веб-версии "ВТБ Онлайн", а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента. В дальнейшем биометрия позволит не только подтверждать платежи и переводы, но и входить в "ВТБ Онлайн", получать кредиты и совершать карточные операции", - заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.