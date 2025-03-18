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Трамп и Путин в ходе телефонного разговора могут обсудить личную встречу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник, вероятно, обсудят возможную личную встречу, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

"Личная встреча между Трампом и Путиным (...) вероятнее всего будет обсуждаться в ходе беседы", - передает телеканал со ссылкой на официальное лицо из Белого дома.

CNN напоминает, что в прошлом месяце Трамп говорил, что подобная встреча может произойти в ближайшем будущем.

Источники телеканала, кроме того, отметили, что приоритетом звонка станет достижение соглашения по уступкам, на которые будет готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта.

Телефонный разговор двух лидеров ожидается позже во вторник.


Владимир Путин Дональд Трамп США
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