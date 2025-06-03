Суд ввел наблюдение на кузбасской шахте "Инская"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU -Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования Федеральной налоговой службы и ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Шахта "Инская" (предприятие находится в Кемеровской области, зарегистрировано в Новосибирске), передает из суда корреспондент "Интерфакса".

"Признать требования Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной инспекции ФНС России № 17 по Новосибирской области к должнику ООО "Шахта "Инская" обоснованными (...). Ввести в отношении должника ООО "Шахта "Инская" процедуру банкротства - наблюдение до 12 ноября 2025 года", - сказала судья Юлия Агеева.

Временным управляющим назначена член СРО АУ "Лига" Екатерина Егоренкова, рассмотрение отчета управляющей назначено на 17 ноября 2025 года.

Арбитражный суд Новосибирской области включил в реестр требований кредиторов требования ФНС в размере 290,7 млн рублей, в том числе во вторую очередь реестра - 121 млн рублей, в третью очередь - 169,69 млн рублей. Также в реестр требований включено шесть земельных участков должника, находящихся в залоге у налоговой службы. Общая сумма залога - 231,46 млн рублей.

Как сообщалось, с ноября 2023 по июль 2024 года перед примерно 400 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Гендиректор шахты Денис Немыкин обещал погасить долги сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

Осенью 2024 года Немыкина и фактического владельца шахты Юрия Байченко арестовали, 17 марта суд изменил им меру пресечения и перевел под домашний арест. Помимо обвинения по ч.3 ст.145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), по версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года Немыкин и Байченко поставляли уголь по цене ниже рыночной, причинив "Инской" ущерб в размере более 54 млн рублей, "что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей".

В ходе рассмотрения иска о собственном банкротстве "Инская" неоднократно анонсировала сделку по приобретению предприятия китайской компанией, однако в марте выяснилось, что сделка не состоялась.

Также в марте "Инская" в суде заявила о готовящейся продаже актива другому покупателю, название которого не раскрывалось. На заседании в июне Немыкин заявил о том, что вопрос о приобретении шахты рассматривает несколько компаний, в том числе из ОАЭ, Китая, Турции и Гонконга. Однако, по его словам, компаниям необходимо провести длящийся несколько месяцев аудит перед покупкой актива.

В октябре 2024 года Немыкин сообщал, что "Инская" добывает премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Концентрат, полученный из такого угля, является наиболее подходящим сырьем для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия. По данным Немыкина, уголь такого качества имеется лишь на нескольких предприятиях в России.