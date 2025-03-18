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Владелец и гендиректор шахты "Инская" в Кузбассе переведены под домашний арест

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центральный районный суд города Кемерово изменил меру пресечения генеральному директору и владельцу шахты "Инская", которые проходят обвиняемыми по делу о невыплате зарплат работникам предприятия, на домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области во вторник.

"В понедельник, 17 марта 2025 года, (...) суд изменил меру пресечения Денису Немыкину (генеральный директор шахты Инская) и Юрию Байченко (владелец шахты) с заключения под стражу на домашний арест", - говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что срок домашнего ареста - до 21 апреля.

Как сообщалось, по версии следствия, с ноября 2023 по июль 2024 года фигуранты не выплатили зарплату 382 работникам организации, перед которыми образовалась задолженность на сумму свыше 65 млн рублей.

По данным следствия, в тот же период они поставляли уголь контрагенту по заниженной стоимости, что повлекло ущерб организации на сумму более 54 млн рублей, а также невозможность осуществления текущих платежей, в том числе налоговых.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 3 ст. 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Гендиректор предприятия был арестован 19 ноября 2024 года. 23 ноября арестовали и владельца предприятия.


Кемерово Кемеровская область Инская
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