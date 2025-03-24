Ликвидировано открытое горение на кровле ТЦ в центре Ростова-на-Дону

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле торгового центра "Галерея Астор" на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"На кровле торгового центра ликвидировано открытое горение. По уточненной информации, площадь пожара составила 300 кв. м. К тушению привлечено порядка 100 человек и 29 единиц техники", - говорится в сообщении.

Пожар в ТЦ "Галерея Астор" в центре Ростова-на-Дону произошел в 05:28 по Москве. Дорога в районе пожара перекрыта. Площадь возгорания, по первоначальным данным, составляла 500 кв. м. Позже огонь перекинулся на крышу соседнего многоквартирного дома. Там площадь пожара составила 800 кв. м, проводится эвакуация жителей.