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В Ростове-на-Дону потушили жилую пятиэтажку рядом с горевшим ТЦ

В Ростове-на-Дону потушили жилую пятиэтажку рядом с горевшим ТЦ
Фото: Ирина Гурьева/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар в пятиэтажном жилом доме, на крышу которого перебросился огонь с горевшего торгового центра "Галерея Астор", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"8:15 по Москве - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

ТЦ "Галерея Астор" в центре Ростова-на-Дону загорелась в 05:28. По уточненным данным, площадь пожара составила 300 кв. метров. Позже огонь перекинулся на крышу соседнего дома. Там площадь пожара составила 800 кв. м, жильцов эвакуировали.

Торговый центр полностью потушили к 7:20, в жилом доме к 7:46 ликвидировали открытое горение.

По предварительной версии МЧС, пожар произошел из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде торгового центра.

МЧС Ростов-на-Дону Ростовская область
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