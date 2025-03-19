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Военные РФ сообщили, что ВСУ ночью атаковали энергообъект на Кубани, обеспечивающий перевалку нефти в КТК

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины ночью совершили преднамеренную атаку беспилотниками энергетического объекта в станице Кавказская (Краснодарский край), который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщает министерство обороны РФ.

"Ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трёх БПЛА самолётного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Этот объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефте транспортной компании КТК, говорится в сообщении.

"В результате падения украинского БпЛА на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1700 кв. м. В настоящее время силами пожарных расчетов осуществляется тушение пожара", - информирует Минобороны.

В ведомстве также напомнили, что 17 февраля ВСУ совершили атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума. В результате атаки станция получила повреждения и была выведена из эксплуатации.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Краснодарский край КТК ВСУ
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