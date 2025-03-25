Комитет Думы поддержал увеличение до 7 лет срок геологоразведки для двух районов в ХМАО

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддержал законопроект, предлагающий предоставлять участки недр в арктических районах Ханты-Мансийского автономного округа для геологического изучения на семь лет. Речь идет о Березовском и Белоярском районах.

Законопроект № 774559-8 вносит изменения в закон "О недрах". Среди его авторов первый зампред комитета Госдумы по бюджету Ольга Ануфриева, председатель комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылин.

По их мнению, проведение геологического изучения недр на указанных территориях затруднено сложными природными условиями (холодный зимний период с октября по апрель, высокий снежный покров, глубинное промерзание грунтов), что не позволяет завершить работы в пятилетний срок. При этом на территории этих муниципальных районов отмечается высокий потенциал для изучения и освоения месторождений углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, в том числе имеющих стратегическое значение для воспроизводства минерально-сырьевой базы России.

Увеличить сроки геологоразведки для Березовского и Белоярского районов Госдуму просила дума ХМАО. Авторы инициативы напоминали, что на этих территориях необходимо закладывать дополнительные расходы на транспортировку грузов и персонала, разработку и применение технологических решений. При этом, как говорилось в материалах, текущие извлекаемые запасы нефти Березовского и Белоярского муниципальных районов составляют 166 млн тонн, газа - 49,7 млрд куб. м, начальные суммарные ресурсы нефти - 1,471 млрд тонн, газа - 563 млрд куб. м.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. Численность населения составляет 22,25 тысячи человек, площадь - 88 тысяч квадратных километров. Березовский район называют родиной тюменской нефти, именно с него начиналось освоение недр Западной Сибири. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии "Газпрома".

Белоярский район граничит с Березовским, его площадь составляет 41,68 тысячи квадратных километров, является важным для "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу "ЛУКОЙЛ".