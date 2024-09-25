Поправки о расширении программы "Гектар Арктики" прошли I чтение

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении механизмов действия программы "Гектар Арктики" на территории Белоярского и Березовского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Законопроект № 678770-8 в июле 2024 года внесла в палату группа депутатов.

"Предлагаем расширить механизмы действия программы "Гектар Арктики" в том числе и на эти новые районы Арктической зоны. Это районы Белоярского и Березовского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", - сказал на заседании один из авторов проекта депутат Дмитрий Погорелый и напомнил, что ряд муниципальных образований ХМАО-Югры вошел в Арктическую зону в этом году.

Программа "Гектар" с августа 2021 года была распространена на территорию Арктики. По ней каждый желающий может бесплатно получить землю в Арктической зоне России, а также самостоятельно выбрать участок и способ его использования: от строительства индивидуального жилого дома до реализации фермерского или рекреационного проекта.