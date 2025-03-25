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РКН предложил прописать в законе требования к устойчивости и живучести сетей связи

Предложение выдвинуто на фоне массированной атаки на провайдера Lovit

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор считает необходимым доработать и обновить законодательные нормы в сфере связи и ввести, в частности, требования к устойчивости и живучести сетей, а также требования использовать отечественные решения для мониторинга и фильтрации трафика, сообщила пресс-служба ведомства.

Массированная DDoS-атака на провайдера домашнего интернета Lovit, которая началась с утра в пятницу, 21 марта, до сих пор продолжается. Это, как считают в ведомстве, свидетельствует, в частности, о недостаточном уровне подготовки и планирования компании в сфере кибербезопасности, но и о том, что законодательство требует доработки.

В частности, по мнению ведомства, "необходимо закрепить требования к устойчивости и живучести сетей связи, чтобы операторы связи и провайдеры были обязаны обеспечивать не только их защиту, но и возможность быстрого восстановления после атак".

Также РКН считает необходимым "расширить перечень обязательных мер по защите от DDoS-атак, включая использование отечественных решений для мониторинга и фильтрации трафика", а также "установить более жесткие требования к резервированию инфраструктуры, что позволит минимизировать последствия атак и избежать массовых перебоев в работе сервисов".

"Комплексная реализация этих мер позволит снизить риски атак на критическую инфраструктуру и повысить уровень кибербезопасности российских операторов связи", - отмечает РКН.

Lovit Роскомнадзор
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