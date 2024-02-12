В перечень транспортной инфраструктуры северного завоза вошли объекты в 23 регионах РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень объектов, которые составят опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза, сообщается на сайте кабинета министров в понедельник.

Соответствующее распоряжение, датированное 9 февраля, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В перечень вошли федеральные и местные автодороги, аэропорты, железнодорожные станции, морские и речные порты в 23 регионах страны. Это республики Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мурманская, Омская, Сахалинская и Тюменская области, а также Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа", - говорится в документе.

В правительстве добавили, что перечень в дальнейшем "планируется дополнить новыми объектами по мере поступления согласованных предложений регионов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти".

"Также готовится к подписанию постановление об утверждении правил специальной маркировки грузов первой и второй категорий, что позволит их идентифицировать и обеспечить их доставку в приоритетном порядке в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. Речь идёт о грузах с продовольствием, нефтепродуктами и другими жизненно важными товарами", - говорится в распоряжении.

Северный завоз - комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненным к ним местностям. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.

Работа по донастройке механизма северного завоза ведётся по поручению президента.