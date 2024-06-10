"Пилот" по созданию единого морского оператора северного завоза реализуют в 2025 г. на Чукотке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пилотный проект по созданию единого морского оператора (ЕМО) северного завоза будет реализован в 2025 году на Чукотке. Об этом сообщила пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО.

Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ власти автономного округа с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) и госкорпорацией "Росатом".

Согласно документу, стороны должны будут проработать возможности начала функционирования с 2025 года ЕМО по доставке грузов северного завоза. В частности, будут разработаны маршруты и графики движения судов в навигационный период с учетом различных типов грузов через акватории Северного морского пути и из портов Дальнего Востока.

ЕМО должен будет осуществлять регулярные каботажные перевозки грузов северного завоза между морскими портами по льготным тарифам, перечень этих грузов утвержден правительством РФ. Маршрут рейсов будет утверждаться федеральным координатором северного завоза (Минвостокразвития) на основании предложений оператора.

"Пилот" мы начинаем с одного из самых непростых регионов, как с точки зрения логистики, так и природных условий. Обеспечение Чукотского автономного округа грузами северного завоза требует нетривиального подхода, и решение этой задачи позволит в будущем распространить его на все заинтересованные в подобной услуге регионы", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов отметил, что заключенное на ПМЭФ соглашение поможет серьезно улучшить систему доставки грузов на Чукотку.

"Во-первых, будет обеспечено достаточное количество флота для перевозки необходимого нашему округу груза. При этом у нас появится горизонт планирования на три года. Второй аспект – это стоимость логистики. В трехлетнем соглашении прописано, что стоимость фрахта корректируется ежегодно только на размер инфляции. То есть мы не только стабилизируем саму систему доставки, мы стабилизируем и цену. Практически "Росатом" берет на себя всю логистику от момента загрузки на корабль до выгрузки груза", - приводит слова Кузнецова пресс-служба.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил, что доставка грузов в субъекты РФ в рамках северного завоза планируется в текущем году на уровне 5,5 млн тонн. Он также отмечал, что "Росатом" проектирует универсальное судно-снабженец ледового класса для обеспечения северного завоза. Всего таких судов потребуется 10 единиц.

Летом 2023 года в РФ был принят закон о северном завозе. Документ, в частности, ранжирует грузы. Кроме того, законом вводится координатор северного завоза, который будет определять ежегодную потребность в грузах на трехлетний период, а также их номенклатуру и объем, условия договоров. Предусмотрено и создание единого морского оператора северного завоза. Закон вступил в силу 1 апреля 2024 года.