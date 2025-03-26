Глава Якутии ждет подорожания северного завоза в 2025 году из-за ставки ЦБ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев прогнозирует удорожание северного завоза в дальневосточные регионы в 2025 году из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки Банка России. Он сказал об этом на Международном Арктическом форуме.

"В этом году северный завоз для регионов будет крайне сложным. Потому что у нас по прошлому году предприятия, которые задействованы в северном завозе, - и транспортные, и из коммунальной сферы, и энергетики - заплатили процентов за обслуживание коммерческих кредитов порядка 10 млрд рублей. Это в прошлом году, когда ставка выросла к лету. И соответственно в этом году, когда нам говорят, что ставка в течение года будет в районе 21%, коммерческие кредиты в районе 30%, чуть ниже, у нас по Якутии на завоз предприятиям надо порядка 60-70 млрд рублей", - сообщил Николаев.

По его подсчетам, расходы на обслуживание кредитов для предприятий вырастут в этом году примерно на 50% - до 15 млрд рублей.

"Затраты лягут в конечном итоге или на людей, или на предприятия, или на бюджет. (...) Завоз очень дорогой, цена тонны угля до прибытия на место может из-за транспортных и логистических издержек вырасти в 7-8 раз", - добавил глава Якутии.

Северный завоз - доставка в районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и европейской части России топлива, продовольственных и лекарственных товаров перед зимним сезоном.