Наемник из Колумбии получил 28 лет за преступления в курском приграничье

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский суд вынес приговор гражданину Колумбии Пабло Пуэнтесу Боорхэсу по делу о наемничестве и совершении теракта на территории Курской области, сообщает Следственного комитет РФ в своем телеграм-канале во вторник.

"Боорхэсу назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с Боорхэса конфисковано в доход государства свыше 230 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что обвиняемый в конце 2024 года добровольно вступил в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ и за материальное вознаграждение участвовал в вооруженном конфликте на стороне Украины.

Боорхэс был задержан в ходе боевых действий в районе населенного пункта Александрия Суджанского района Курской области. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия гражданин Колумбии полностью признал вину.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 359 (наемничество), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение Государственной границы РФ), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).