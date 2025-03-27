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Сменился гендиректор "Российского экологического оператора"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил гендиректором "Российского экологического оператора" (РЭО) Ирину Тарасову из Минсельхоза, а ранее руководивший РЭО Денис Буцаев стал замглавы Минприроды, сообщает сайт правительства.

Тарасова ранее работала директором административного департамента Минсельхоза. Она родилась в Днепропетровске, окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте. Работала в сфере финансового учета, а 2018 года трудилась на различных должностях в Минсельхозе России.

РЭО - публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами . Она была создана по указу президента в январе 2019 года; единственный акционер РЭО - Минприроды.

Денис Буцаев Минприроды Минсельхоз РЭО Михаил Мишустин Ирина Тарасова
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