Гендиректором РЭО назначен бывший глава Росагролизинга Косов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (РЭО) назначен Павел Косов сроком на 3 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее Косов был гендиректором АО "Росагролизинг".

Косов родился в 1976 году в Москве. Он окончил Финансовую академию при правительстве по специальности "мировая экономика", получил ученую степень кандидата экономических наук.

Начинал карьеру в Национальном резервном банке, затем работал во Внешэкономбанке, занимал руководящие посты в ВТБ и Промсвязьбанке. В 2018 году был назначен генеральным директором АО "Росагролизинг". С 2024 года является президентом Объединенной лизинговой ассоциации, с 2025 года входит в наблюдательный совет "Российского экологического оператора".

Также подписано распоряжение о досрочном освобождении Ирины Тарасовой от должности генерального директора "Российского экологического оператора" по ее просьбе. Эту должность она занимала с марта 2025 года.