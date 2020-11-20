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Буцаева вновь назначили главой "Российского экологического оператора"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Генеральным директором "Российского экологического оператора" (РЭО) вновь назначен Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

Он назначен главой компании сроком на 3 года.

Буцаев ранее уже руководил РЭО - с февраля до ноября 2019 года. Затем на этот пост был назначен Илья Гудков, который проработал во главе РЭО 8 месяцев и покинул компанию в конце октября.

Главные задачи "Российского экологического оператора"

Зампред правительства Виктория Абрамченко на встрече с Буцаевым обозначила задачи "Российского экологического оператора". В частности, она отметила, что в числе первоочередных задач в рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оператор вместе с регионами должен заняться проблемой тарифов за вывоз мусора для населения.

Также РЭО предстоит завершить работу по созданию федеральной схемы обращения с ТКО как информационной системы. Кроме того, необходимо усилить роль компании в работе над институтом расширенной ответственности производителей (РОП). Еще одна задача - реализация дорожной карты по внедрению раздельного сбора мусора, которая утверждена правительством.

В свою очередь Буцаев поблагодарил правительство за оказанное доверие. "Мы приложим все усилия, чтобы выполнить поставленные президентом задачи в рамках федерального проекта, и те практические задачи, которые сегодня были обозначены. В самое ближайшее время мы уже представим "дорожные карты" со сроками исполнения", - сказал он.

Биография Буцаева

Буцаев родился 7 марта 1977 года в Москве, окончил Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности "юриспруденция". В 1998-2007 работал по юридическому направлению в различных компаниях, в том числе в подразделениях IBM и Hewlitt-Packard.

В 2012-2013 годах - гендиректор проектной компании ООО "ПЭТ Технолоджи" (входило в "Роснано"). В 2013-2015 годах работал в правительстве Московской области, в том числе министром инвестиций и инноваций и замглавой областного правительства. В сентябре 2020 года назначен первым вице-губернатором Белгородской области, с 22 сентября по 18 ноября - временно исполняющий обязанности губернатора этого региона.

Мусорная реформа

Указ о создании "Российского экологического оператора" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Мусорный оператор был создан для формирования комплексной системы обращения с ТКО, вовлечения их в оборот и полезное использование.

Однако пока мусорная реформа в России двигается с трудом. Счетная палата после проведения ее анализа охарактеризовала ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами в России как неблагополучную, а реформу в этой сфере назвала безуспешной. СП назвала виновными в торможении мусорной реформы федеральные и региональные власти.

Так, Минприроды своевременно не приняло нормативные правовые акты на федеральном уровне, что привело к неготовности регионов вступить в реформу. Ведомство также не обеспечило эффективную работу РЭО и не завершило создание единой государственной системы учета ТКО, считают в СП.

Счетная палата выявила недостатки и в работе РЭО: не утверждены стратегия развития компании до 2024 года, ее инвестиционная политика, порядок финансирования инвестиционных проектов и прочее.

Денис Буцаев Михаил Мишустин Российский экологический оператор

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