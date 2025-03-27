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В России уточнят критерии для включения в единый реестр очередников на жилье

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В России уточнят категории лиц, которые могут быть внесены в Единый реестр граждан, претендующих на поддержку в улучшении жилищных условий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассмотрим законопроект о создании Единого реестра граждан, которые имеют право на такую государственную поддержку. Среди них, прежде всего, семьи с детьми, граждане с низкими доходами, люди с инвалидностью, ветераны и те, кто переехал из регионов Крайнего Севера, а также ряд других", - сообщил глава правительства, говоря об улучшении жилищных условий для некоторых категорий россиян.

Сейчас информация об этих гражданах содержится в федеральных, региональных или муниципальных системах. По словам Мишустина, в случае принятия законопроекта решение о предоставлении жилья будут принимать собственники зданий.

25 марта "Ведомости" сообщили, что правительственная комиссия одобрила законопроект Минстроя, согласно которому появится единый реестр россиян, нуждающихся в улучшении жилья. Реестр хотят создать на базе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Согласно проекту закона, органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны размещать информацию о россиянах, которые имеют право на улучшение жилищных условий. Помимо данных о гражданах, планируется размещать документы о жилье, которое находится в собственности у государства, субъектов и муниципальных образований.

Ожидается, что органы госвласти и местного самоуправления смогут получать информацию по запросам.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с сентября 2025 года.

Михаил Мишустин Минстрой Правительство ЕИСЖС
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