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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Регионам могут дать право использовать невостребованное жилье для обеспечения очередников

Регионам могут дать право использовать невостребованное жилье для обеспечения очередников
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Новый законопроект позволит субъектам РФ принимать и использовать невостребованные жилые помещения для предоставления их очередникам, сообщил в четверг глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"Вносится законопроект, который устанавливает право субъектам на основании решения высшего должностного лица принять и использовать жилые помещения, не востребованные гражданами, для обеспечения жильем граждан, в отношении которых у государства имеются обязательства", - сказал Файзуллин на заседании правительства РФ.

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Он добавил, что в их число входят ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших ветеранов и инвалидов, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствии таких аварий и приравненные к ним лица. Также в перечень входят ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, вставшие на учет по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 года.

Файзуллин отметил, что законопроект прошел все необходимые процедуры и попросил правительство его поддержать.

"Принятие этого законопроекта поможет нам достигнуть показателей, в том числе по обеспечению жильем граждан в рамках госпрограмм обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Ну и как раз там есть обязательства для военнослужащих, инвалидов. Это будет делать легче по решению руководителей субъектов РФ", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство внесло более 32 тыс. россиян в реестр очередников на жилищные сертификаты. Единый цифровой реестр создается на базе информационной системы учета выданных и оплаченных государственных жилищных сертификатов (ИС ГЖС), в дальнейшем в него планируется вносить новые сведения и проводить регулярную инвентаризацию, чтобы исключить "задвоение" данных.

Отмечалось, что государственные жилищные сертификаты уже получили около 400 тыс. российских семей.

Минстрой РФ
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